10.000 de lei amenda contraventionala, un avertisment, oprirea temporara a prestarii serviciului de alimentatie publica din blocul alimentar si a prestarii serviciului de livrare. Sunt sanctiunile aplicate de comisarii de la Protectia Consumatorului in urma unui control organizat joi, 12 octombrie, in cursul diminetii, la restaurantul "Gratar Urban" din Centrul Istoric al Brasovului (strada Michael Weiss). De asemenea, produse alimentare in valoare de 1.600 de lei au fost scoase din circuitul ... citeste toata stirea