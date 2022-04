Moarte dupa moarte

Poveste de groaza, luni, 18 aprilie, in Brasov. Alina, o tanara mama, in varsta de 26 ani, a fost injunghiata in curtea unei gradinite din zona Astra, dupa ce si-a lasat fetita in varsta de 4 ani in grija educatoarei. Cu ultimele puteri, a strigat-o pe copila pe nume, apoi si-a pierdut constiinta. Atacatorul este chiar sotul ei, Octavian, in varsta de 33 de ani, cu care se afla in proces de divort. Dupa cateva minute de schimb de replici, acesta a scos un cutit si a lovit-o pe Alina in gat, ... citeste toata stirea