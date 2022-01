Moarte "la indigo": Tanara, politista, un glont in cap

Adela Loredana, o tanara politista, in varsta de 25 de ani, s-a impuscat in cap, cu arma din dotare. Tanara isi desfasura activitatea in cadrul Politiei Transporturi Feroviare, iar tragedia s-ar fi petrecut chiar la locul de munca al acesteia, in gara din orasul Strehaia, judetul Mehedinti.Femeia era casatorita cu un politist din judetul Dolj. Se pare ca neintelegerile din cuplu ar fi impins-o catre un asemenea gest. Politista intrase in serviciu miercuri, 19 ianuarie, la ora 08.00, iar ... citeste toata stirea