Moarte suspecta la Brasov: la 15 ani, s-ar fi aruncat de la etajul 8, cand se afla o petrecere

O noapte de distractie s-a transformat intr-o cumplita tragedie, in municipiul Brasov. O fata de doar 15 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la etajul 8 al unui bloc. Potrivit comunicatului emis de Politia Brasov, se pare ca adolescenta s-ar fi aruncat.Evenimentul tragic a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, 6/7 aprilie, iar politistii au fost alertati prin intermediul unui apel de urgenta, la ora 2:00 dimineata. Un martor a observat o persoana era in stare de inconstienta, ... citește toată știrea