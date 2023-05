Duminica, 21 mai, in jurul orelor 19.30, un accident mortal a avut loc pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul Brasov."In accident a fost implicat un singur autoturism care a iesit in afara partii carosabile si a lovit frontal un pom ornamental", ne-a declarat Daniel Zontea, purtator de cuvant IPJ Brasov.Din impact a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto si a pasagerului, soferul fiind inconstient in momentul in care ... citeste toata stirea