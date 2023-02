Mobilitatea, sanatatea si aeroportul, prioritatile bugetului Consiliului Judetean Brasov

Consiliul Judetean (CJ) Brasov a prezentat miercuri, 8 februarie, in cadrul unei dezbateri publice, proiectul bugetului pe anul 2023, urmand ca acesta sa fie aprobat in sedinta de plen din 9 februarie. Dezbaterea s-a desfasurat in sala de sedinte a Consiliului Judetean Brasov, in prezenta catorva persoane.Conform explicatiilor directorului economic al Consiliului Judetean Brasov, Gabriela Agafitei, in elaborarea bugetului pe acest an au fost luate in calcul principalele obiective de ... citeste toata stirea