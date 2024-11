Moda referendumului local, propusa si pentru Brasov. Dupa modelul "Nicusor Dan", fostul primar al Brasovului, Allen Coliban, vrea consultare publica pentru "Parcul IUS"

Dupa ce nu a reusit in mai multe sedinte de plen sa ii convinga pe consilierii locali brasoveni sa aprobe un studiu de fezabilitate pentru "Parcul IUS", fostul primar al Brasovului, Allen Coliban, incearca "metoda Nicusor Dan": referendumul local.Mai exact, fostul edil a lansat in 2 noiembrie petitia online "IUS-Lubrifin - parcul din inima Brasovului. Cerem Consiliului Local demararea unui referendum", care, pana luni seara a fost semnata de 846 de persoane."Suntem in punctul in care avem ... citește toată știrea