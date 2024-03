Moda skate-park-urilor a ajuns si la Fagaras

Skate-park-urile au devenit o moda in ultimii ani, aproape fiecare localitate mai mare din judetul Brasov avand realizate sau in curs de realizare astfel de amenajari. O astfel de zona va fi amenajata si la Fagaras, in Parcul Regina Maria, iar pentru a putea realiza lucrarile, autoritatile locale asteapta acordul de mediu din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov.Conform documentatiei depuse la APM Brasov, skate-park-ul va o ocupa o suprafata de 559,5 mp. Acesta va fi dotat cu ... citește toată știrea