Din 9 mai, Muzeul de Arta Brasov ii asteapta pe vizitatori cu o noua expozitie - "Modernism si avangarda. Arta transilvaneana interbelica". Expozitia reconstituie evolutia artei plastice din Transilvania in perioada interbelica prin intermediul lucrarilor (pictura, grafica, sculptura) realizate de 21 de artisti activi in Transilvania in aceasta perioada. Lucrarile au fost selectate din patrimoniul Muzeului de Arta Brasov (Mattis-Teutsch Janos, Hans Eder) si din colectia Dr. Josef Bohm, Germania. ... citeste toata stirea