Modernizarea corpului nou al Maternitatii Brasov, in etapa detaliilor

Incepute in luna a anului 2021, lucrarile de modernizare a Maternitatii Brasov sunt, in sfarsit, aproape de finalizare. Lucrarile ar fi trebuit sa fie gata inca din luna iunie a anului trecut, insa, din cauza modificarii, pe parcurs a proiectului tehnic, acesta nu a putut fi respectat. De altfel, si in acest moment, la acest corp al maternitatii se mai lucreaza, insa, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, proiectul este in faza realizarii finisajelor, dupa care se