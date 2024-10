Modernizarea Garii Bartolomeu, reliitata cu + 57%. La primele 2 selectii nu s-a prezentat nimeni

Sucursala Regionala de Cai Ferate Brasov a reluat procedura pentru modernizarea garii Bartolomeu, la o valoare cu 57% mai mare decat cea de la licitatiile de anul trecut, care au fost anulate pentru ca nu a existat niciun ofertant. In sistemul electronic de achizitii publice a fost postat anuntul de licitatie ce are ca obiect "Modernizare peroane in statia CF Bartolomeu, refacere platforma statiei si zone adiacente (executie)".Valoarea totala estimata a contractului este de 52.446.625,92 lei, ... citește toată știrea