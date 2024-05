Modificarea Legii RCA: soferii romani isi doresc sa aiba dreptul sa intrebe unde isi pot repara masina!

Majoritatea covarsitoare a soferilor romani considera util sa primeasca o lista cu unitati service unde sa isi poata repara masina, in cazul unui accident, potrivit celui mai recent studiu IRES - Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie.Astfel, intrebati daca le-ar fi de folos, in cazul in care ar avea un accident rutier, sa primeasca din partea asiguratorului o propunere, cu titlu informativ, cu unitati service unde sa isi poata repara masina, 85% dintre respondenti au raspuns afirmativ. ... citește toată știrea