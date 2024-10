Modificari importante in noua lege a pensiilor: cine se poate pensiona ACUM la 45 de ani

Noua lege a pensiilor prevede o serie de situatii in care angajatii se pot pensiona chiar si cu 20 de ani mai devreme decat pensionarea la limita de varsta, daca indeplinesc anumite conditii.Astfel, noua lege a pensiilor prevede acordarea pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare in situatia persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii speciale in activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din ... citește toată știrea