Modificari in circulatia autobuzelor RATBV pe linia 140 Brasov - Zarnesti

Incepand de marti, 16 aprilie, circulatia autobuzelor RATBV pe linia 140 Brasov - Zarnesti va fi modificata.Primaria Zarnesti anunta ca lucrarile de apa si canalizare din oras impun modificari in circulatia autobuzelor de transport in comun ale RATBV.Traficul rutier va fi inchis incepand de marti, 16 aprilie, pe strada Celulozei, unde se efectueaza lucrari de extindere retea de apa si canalizare. Astfel, pe traseul liniei 140, vor fi noi statii, iar unele vor fi anulate."Avand in vedere ... citește toată știrea