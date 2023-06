Avand in vedere finalizarea lucrarilor din proximitatea Bisericii Ortodoxe - Parohia I din comuna Cristian, in urma carora s-au creat atat locuri de parcare, cat si noi spatii verzi, pentru fluidizarea traficului in zona au survenit mai multe modificari ale circulatiei rutiere.Astfel, strada Vasile Alecsandri are sens unic. Se circula dinspre strada Marasesti catre intersectia cu strada Bisericii Romane. Strada ... citeste toata stirea