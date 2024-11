Modificari in orarul RATBV cu ocazia zilei de 1 Decembrie

RATBV S.A. isi adapteaza programele si unele trasee de transport pentru data de 1 Decembrie 2024 la conditiile in care pe Bulevardul Eroilor din centrul municipiului Brasov va avea loc o parada militara. In intervalul11.30 si aproximativ 13.15, circulatia mijloacelor de transport in comun ce deservesc mai multe linii va fi modificata sau suspendata.Astfel, incepand cu orele 10.00 niciun mijloc de transport nu va mai intra in capatul de linie Livada Postei, exceptie facand doar autobuzele de ... citește toată știrea