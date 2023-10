In atentia parintilor si elevilor care locuiesc in zona cartierului Bartolomeu: de luni, 16 octombrie, cele patru autobuze ce deservesc traseele speciale de transport ce vin spre Livada Postei vor opri si in trei noi statii de pe strada Lunga! Mai mult, traseul TE 12 va fi prelungit, urmand a avea capat de linie / plecare din statia "Bartolomeu Nord", situata pe strada Lanii.Astfel, cele doua autobuze ce pleaca din terminalul "Municipal" pe traseul TE 10, autobuzul TE 11 ce are capat de linie ... citeste toata stirea