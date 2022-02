Modificari in viitorul an scolar: va incepe in 5 septembrie si primesc toti elevii vacante in octombrie si februarie

Ministrul Eductiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, ieri, ca scoala va putea incepe pe 5 septembrie si se va putea incheia pe 16 iunie, in anul scolar 2022-2023. Mai mult, in octombrie vor primi vacante toti elevii, nu doar cei din ciclul primar si copiii de gradinita. In februarie va fi vacanta intersemestriala. Acestea sunt doar propuneri, deocamdata. "Avem printre cele mai scurte durate ale anului scolar, motiv pentru care am facut deja propunerea de a incepe pe 5 septembrie anul scolar 2022-2023 ... citeste toata stirea