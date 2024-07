Modificari la SGR din 3 iulie! Ce se intampla cu garantia daca sticlele nu mai au dopul atasat

Modificari la SGR din 3 iulie! Se anunta schimbari la Sistemul de Garantie - Returnare, transmite ReturRO.RetuRO, administratorul Sistemului de Garantie-Returnare, a transmis un anunt important pentru romanii care recicleaza ambalaje SGR, in contextul in care foarte multi se intreaba daca vor mai putea returna sticlele care nu mai au dopul atasat.Nedumeririle au aparut in urma OUG 6/2021, una dintre prevederi fiind cea potrivit careia din 3 iulie 2024 produsele din plastic care nu mai au ... citește toată știrea