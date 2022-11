Incepand de luni, 28 noiembrie 2022, traseul liniei metropolitane de transport 540 (Brasov - Vama Buzaului) va cunoaste mici modificari, autobuzele care deservesc aceasta linie urmand a avea capat de linie in terminalul Gara CFR Brasov.In acest fel se creeaza conditii optime de transbordare in celelalte linii de transport ce ajung in respectivul capat de linie, respectiv traseele cu indicativele 4, 25, 32, ... citeste toata stirea