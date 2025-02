Modificari pe linille de transport 40 si 41

Adunarea Generala a Actionarilor Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brasov a aprobat astazi, la propunerea primarului George Scripcaru, o serie de modificari in vederea optimizarii transportului in comun dintre cartierul Stupini si restul orasului.Incepand de maine, 4 februarie, liniile de transport 40, Gara - Stupini, si 41, Livada Postei - Stupini, isi prelungesc traseul in acest cartier, pana la ferma ,,Gazon", si se infiinteaza 3 perechi de statii ... citește toată știrea