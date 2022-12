In Clasificarea Ocupatiilor din Romania au aparut noi denumiri. 11 ocupatii noi au fost introduse in COR.In aceasta luna a fost oficializata prima schimbare din acest an a Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) prin introducerea a zece noi ocupatii si modificarea mai multor ocupatii conform Ordinului comun al Ministerului Muncii si al Institutului National de Statistica nr. 1.988/1.527/2022, informeaza zf.ro.In ... citeste toata stirea