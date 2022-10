Drumul judetean care leaga Moeciu de Jos de Moeciu de Sus a fost clasificat ca drum national in 2014, tinand cont ca se afla intr-o stare deplorabila, iar Consiliul Judetean Brasov nu dispunea de fondurile necesare efectuarii reparatiilor.Atunci, s-a refacut o reparatie capitala a covorului asfaltic, insa soseaua are nevoie de investitii mai ample pentru ca procesul de degradare sa fie stopat. In vederea demararii lucrarilor, ... citeste toata stirea