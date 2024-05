"Mofturi de pubertate" sau "tras pe nas"?

Nu exista o reteta universal pentru renuntarea la consumul de droguri, dar comunicarea sincera si apropierea fata de tinerii care au ajuns in aceata situatie este primul pas in aceasta tentativa. De asemenea, comunicarea deschisa si acordarea de timp copiilor sunt extrem de importante in prevenirea consumului de stupefiante, dupa cum au explicat specialistii la conferinta gratuita antidrog PAS - Protejeaza, Anticipeaza Salveaza, care a avut loc la Brasov.Cum identificam primele semne in cazul ... citește toată știrea