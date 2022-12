Moieciu: primar si patron, in cardasie

Primarul comunei Moieciu, Mircea Ionita Manea, a fost condamnat, in prima instanta, la o pedeapsa privativa de libertate cu executare, de trei ani si opt luni, pentru furt de arbori si abuz in serviciu, ca pedeapsa complementara interzicandu-i-se si dreptul de a candida la functii publice.Judecatoria Zarnesti a contopit pedepsele din doua dosare penale ale edilului din Moieciu - unul pentru furt de lemn si un al doilea cu trei fapte de abuz in functie."(...) condamna pe inculpatul Manea ... citeste toata stirea