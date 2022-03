Moldovenii de peste Prut ne cer ajutorul

Un nou apel de ajutor vine de la moldovenii de peste Prut. In Republica Moldova au ajuns zeci de mii de ucraineni, iar, acestia au nevoie mai ales de termosuri electrice mari. "Este nevoie de fierbatoare pentru apa, pentru ceai fierbinte. Sunt foarte multi care stau si ingheata si asteapta. Sunt numai doua fierbatoare mari aici, pe unde suntem. Poate sunt pe acolo pe la voi. Noi am cautat aici, nu am gasit asa ceva, toate sunt mici, de 1 litru, dar nu ai ce face cu ele ca se termina foarte ... citeste toata stirea