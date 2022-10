Momente istorice in formarea Europei de astazi, in benzi desenate expuse in Parcul Eroilor

Evenimente cheie din istoria Uniunii Europene le puteti vedea in 13 panouri de benzi desenate, ce formeaza expozitia outdoor ,,Europe in a Comic Strip" si care se afla in Parcul Eroilor, in fata sediului Primariei Municipiului Brasov. De la prima declaratie a lui Robert Schuman, facuta in ,,Camera Ceasului" de la Ministerul Francez de Externe, pe 9 mai 1950, la prima lansare a rachetei europene in spatiu si recentul acord privind Planul de redresare a Europei din iulie 2020, "Europe in a Comic ... citeste toata stirea