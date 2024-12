Monica Macovei, condamnata definitiv la 6 luni de inchisoare cu suspendare si obligata sa urmeze un program de reintegrare sociala, in urma accidentului din Mangalia

Monica Macovei a fost condamnata definitiv la 6 luni de inchisoare cu suspendare si sa urmeze un program de reintegrare sociala, in dosarul accidentului din Mangalia. Ea trebuie sa presteze si munca in folosul comunitatii.Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost obligata de magistratii de la Curtea de Apel Constanta sa urmeze un program de reintegrare sociala, dupa producerea accidentului de la Mangalia in urma caruia un motociclist a fost ranit, si, de asemenea, sa presteze munca ... citește toată știrea