Monitorizare Real-Time a Transportului Public RATBV prin Google Maps

La fiecare 20-30 de secunde, date actualizate despre pozitia autobuzelor si troleibuzelor RATBV sunt incarcate in sistem, oferind calatorilor din Municipiul Brasov si Zona Metropolitana informatii precise despre circulatia vehiculelor in timp real.Transport Public Eficient si Predictibil cu RATBVRATBV isi imbunatateste constant serviciile pentru a asigura un transport public rapid, eficient si predictibil. Acum, utilizatorii pot vizualiza in Google Maps ora exacta de sosire