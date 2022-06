Monitorizarea si controlul traficului din municipiul Brasov, mai scumpa din stadiul de proiect

Proiectul "Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in municipiul Brasov", pentru care Primaria Brasov a primit o finantare europeana in anul 2020, nu a intrat inca in etapa achizitiilor si lucrarilor. In schimb, valoarea proiectului a crescut. Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov de joi, 9 iunie, au fost actualizati indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect. Mai exact, potrivit documentatiei tehnice realizate in anul 2018 (folosita pentru obtinerea ... citeste toata stirea