Monstrii de langa noi. S-au inmultit cazurile de abuzuri asupra minorilor. Comuna Jibert, campioana la violuri

S-au inmultit cazurile de abuzuri asupra minorilor, asa cum arata o statistica intocmita de ANPDCA. Si fundatia ,,Salvati Copiii Romania" arata ca, in anul 2021, aproximativ 3% dintre parinti afirma ca, in ultimul an, copilul lor a fost victima a abuzului sexual, in aproape doua treimi dintre cazuri agresorul fiind o persoana necunoscuta, iar 2,9% dintre adolescenti au declarat ca au fost obligati sa intretina relatii sexuale impotriva vointei lor. Totusi, multe dintre cazurile de minori ...