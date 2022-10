Montam si demontam dale pe strada Iuliu Maniu din Brasov

Incepute in a doua parte a lunii septembrie, lucrarile de pavare a dalelor de beton de pe trotuarul strazii Iuliu Maniu din Brasov sunt in plina desfasurare, santierul fiind aproape de statia RATBV Sanitas. Numai ca dupa ce se vor monta toate dalele, unele dintre ele vor fi demontate, pentru a se amenaja zonele in care vor fi plantati copaci."Pentru firma a fost mai simplu sa paveze tot trotuarul, apoi sa scoata placile de beton decat sa amenajeze trotuarul cu tot cu alveole", a declarat ... citeste toata stirea