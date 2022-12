Montarea repartitoarelor de caldura, amanata cu un an

Romanii racordati la sisteme centralizate de incalzire nu vor mai fi obligati sa isi monteze repartitoare pana la finalul anului 2022. Parlamentul a adoptat un amendament depus de acestia pentru amanarea obligatiei pana la sfarsitul anului 2023."Am stat de vorba in ultimul an cu zeci de presedinti de asociatii de bloc care mi-au explicat de unde vine reticenta montarii acestor repartitoare. Am aflat ca au fost asociatii care le-au montat si apoi le-au demontat pentru ca au existat probleme cu ... citeste toata stirea