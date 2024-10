Monument in cinstea Reginei Maria, la Bran

Un ansamblu arhitectural in amintirea Reginei Maria va fi ridicat la Bran.Marti, 29 octombrie s-au implinit 149 de ani de la nasterea celei mai iubite regine a romanilor, Regina Maria.Parcul Central al comunei Bran va gazdui, in curand, un ansamblu arhitectural in cinstea Reginei Maria, de la a carei nastere s-au implinit marti, 29 octombrie, 149 de ani.Initiativa, ce apartine Asociatiei "Fiii si prietenii Branului", isi propune comemorarea a 149 ani de la nasterea Altetei Sale Regale. ... citește toată știrea