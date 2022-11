Monumentul Eroilor din Dumbravita, binecuvantat

IPS Laurentiu Streza, MitropolitulArdealului, a binecuvantat Monumentul Eroilor din comuna Dumbravita, judetul Brasov, unde s-au incheiat lucrarile de reparatii la 25 de ani de la inaugurare si unde Parohia, Primaria, Consiliul Local si Asociatia Cultul Eroilor din Dumbravita au organizat un amplu eveniment de cinstire a eroilor cazuti in Primul si al Doilea Razboi Mondial."Am pomenit eroii cazuti pe campul de lupta, pe cei care au fost in lagare si in inchisori cu un scop nobil, apararea ... citeste toata stirea