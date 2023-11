In judetul vecin sunt de trei ori mai multi ursi morti in urma accidentelor auto si de tren, a anuntat comisarul-sef al Garzii de Mediu Covasna, Lucian Candea. Potrivit acestuia, de la inceputul acestui an cadavrele a 15 ursi au fost descoperite in mai multe localitati covasnene, in vreme ce anul trecut au fost semnalate 5 astfel de accidente.In privinta oamenilor, in 2022, au decedat 13 persoane in judetul Covasna, in urma unor accidente rutiere. In acest an, pana in luna septembrie erau ... citeste toata stirea