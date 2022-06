Mori, cu spectatori...

O tanara a fost lovita fara mila de catre un barbat, chiar in fata Primariei din Brasov, in noaptea de joi spre vineri, 23/24 iunie. Cazul a fost mediatizat de organizatia non-guvernamentala ASUM."Un smardoi, un chilotar, un Rambo de Brasov!""Imagini socante in centrul Brasovului! In cursul noptii, in jurul orelor 3, o tanara a fost victima unei agresiuni fizice. Evenimentul s-a petrecut peste drum de Modarom, in fata Primariei Brasov! Aceasta a fost lovita, de doua ori, de o persoana de ... citeste toata stirea