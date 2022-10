Mort, la Mandra

Un accident mortal a avut loc sambata, 15 octombrie, traficum fiind complet blocat, in jurul orelor 17.30, pe DN1, in localitatea Mandra. Doua masini au intrat in coliziune, fara alte detalii de la politie privind vinovatia.Ambii soferi au fost raniti, unul dintre acestia fiind in coma la sosirea paramedicilor de la SMURD, fiind incepute de urgenta manevrele de resuscitare.Din pacate, barbatul nu a mai putut fi salvat, iar "cadrele medicale au declarat decesul ... citeste toata stirea