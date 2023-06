O plimbare cu ATV-ul poate fi mult mai periculoasa decat pare la prima vedere. Un barbat de 69 de ani din Poiana Marului si-a pierdut viata, duminica, 11 iunie, in jurul orelor 22.00, in zona Vulcanita. Din primele cercetari, politistii spun ca, in timp ce se plimba cu ATV-ul, barbatul ar fi pierdut controlul vehiculului si ar fi lovit un mal de pamant."Fata de sesizarea primita, in locul indicat al incidentului au fost directionate echipaje de interventie, iar primele date ale cercetarilor ... citeste toata stirea