Un barbat de 60 de ani a decedat, marti, 14 iunie, in cursul diminetii, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 1, in zona orasului Baicoi. Potrivit Politiei, victima se afla in stop cardio-respirator si a fost supusa manevrelor de resuscitare, insa fara rezultat, fiind declarat decesul. O alta persoana care a fost ranita a fost preluata de ... citeste toata stirea