Mort pe loc, in intersectie

Un accident rutier a avut loc luni, 12 februarie, in jurul orelor 19.30, intre un tir si un autoturism, pe DN1, la iesirea din Fagaras spre Mandra. "Primele date indica faptul ca autoturismul ar fi patruns in intersectie pe drumul prioritar, loc in care ar fi avut coliziunea dintre cele doua vehicule. In urma impactului, persoana aflata la volanul autoturismului a suferirit leziuni incompatibile cu viata, pentru care a fost declarat decesul", a transmis Daniel Zontea, purtator de cuvant IPJ