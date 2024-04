Morti suspecte in Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti

Situatie socanta la un spital din Capitala dupa ce in doar doua zile ar fi murit aproape 20 de pacienti care se aflau la Terapie Intensiva. O publicatie online a facut dezvaluirea, sustinand ca medicii ar fi micsorat in mod deliberat doza de noradrenalina prescrisa, substanta care are rolul de a tine pacientii in viata.Ministrul Sanatatii a confirmat pentru o televiziune de stiri ca a fost informat despre aceste zvonuri si va fi trimis Corpul de Control pentru a ... citește toată știrea