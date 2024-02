"Mortul e vinovat", cum se demonstreaza in Justitie

Caz rar in justitie: un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, trimis in judecata pentru ucidere din culpa pentru ca a intrat cu masina intr-un autoturism care i-a iesit in fata, a fost declarat nevinovat de Tribunalul Militar Cluj.Rechizitoriul arata ca accidentul a avut loc in octombrie 2022, pe DN1 Bucuresti-Oradea.Subofiterul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), angajat la Depozitul 213 de Rezerve Proprii IGSU din Sinca-Veche (Brasov), ... citește toată știrea