Mos Craciun ajunge si in acest an la casuta din centrul Fagarasului

Mos Craciun revine la Fagaras pentru a-i intalni pe copii, la casuta din centrul municipiului.Copiii sunt asteptati la Casuta lui Mos Craciun din centrul Fagarasului in perioada 17-23 decembrie.In cutia postala din fata casutei, copiii vor putea lasa scrisorile pe care le-au pregatit pentru el.De asemenea, cei mici pot participa la unul din cele 6 ateliere de creatie, la Atelierul Mosului, unde copiii se pot inscrie gratuit."In anul 2016 am decis sa aducem spiritul Craciunului in ... citeste toata stirea