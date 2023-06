Mosii de vara sunt praznuiti pe data de 3 iunie, sambata, cu o zi inainte de Rusalii, sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh.In traditia iudeo-crestina exista o perioada de 50 de zile, incepand cu Joia Mare, din Saptamana Patimilor, in care sufletele celor care au parasit lumea inca mai cutreiera prin lume, pe la casele si prin locurile pe care le-au cunoscut in viata. Imbinand cele doua credinte, cea arhaica si cea crestina, s-a hotarat praznuirea sarbatorii in sambata premergatoare Rusaliilor. ... citeste toata stirea