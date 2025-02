Mosii de Iarna: Care sunt preparatele traditionale pe care trebuie sa le gatesti sambata

Care sunt preparatele traditionale pe care trebuie sa le gatesti sambata, 22 februarie, cand sunt de Mosii de iarna.Mosii de iarna, sambata 22 februarie 2025Mosii de iarna 2025 au o semnificatie deosebita in calendarul ortodox, deoarece ei anunta Duminica Infricosatei Judecati si inceputul Postului Mare. In multe regiuni din tara, ziua in care se pomenesc mosii de iarna 2025 este cunoscuta drept sambata parintilor, iar traditia spune ca trebuie pregatite anumite preparate ritualice, pe langa ... citește toată știrea