Mosii de iarna sau sambata mortilor. Traditii si Obiceiuri de Mosii de Iarna

Mosii de iarna sau sambata mortilor au loc anul acesta in 22 februarie 2025. In fiecare an, crestinii ortodocsi isi pomenesc mortii, in ziua de sambata de dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati. In aceasta zi, in Biserica se pomenesc persoanele care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare. Aceasta sambata marcheaza inceputul perioadei de pregatire spirituala pentru Postul Pastelui.In aceasta zi, bisericile ortodoxe din intreaga tara vor gazdui Sfanta Liturghie si slujba ... citește toată știrea