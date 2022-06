Mosii de vara sau Sambata mortilor, in ajun de Rusalii

Mosii de Vara, sau Sambata Mortilor, este ziua de dinaintea Rusaliilor. Este o sarbatoare pentru pomenirea mortilor. Nu are o data fixa. Anul acesta, Mosii de Vara au loc sambata, 11 iunie. Tot ce se imparte in Sambata Mortilor trebuie sa fie nou si proaspat. Esinuti in sambata Rusaliilor, Mosii de vara sunt unul dintre cele mai importante momente ale cultului mortilor.In trecut, se credea ca sufletele mortilor, dupa ce au parasit mormintele in Joia Mare si au zburat slobode timp de 50 de ... citeste toata stirea