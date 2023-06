Mosii de Vara sau Sambata Mortilor in 2023 are loc in data de 3 iunie, cu o zi inainte de Sarbatoarea Rusaliilor, respectiv Sarbatoarea Pogorarii Duhului Sfant. In aceasta zi, in Biserica Ortodoxa sunt oficiate Sfinte Liturghii si slujbe de pomenire a celor care au trecut la cele vesnice. Astfel, sunt amintiti parintii, mosii si stramosii nostri adormiti, se rostesc rugaciuni si cantari pentru ca acestia sa se bucure de darurile Sfantului Duh.Doua dintre sambetele din cursul anului bisericesc ... citeste toata stirea