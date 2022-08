"Mostenirea se imparte in caz de divort?"

Intrebare cititor: "Sunt casatorita de 19 ani. Parintii ne-au cumparat o garsoniera care initial a fost pe numele lor, dar sotul a insistat foarte mult sa o treaca pe numele nostru si asta s-a si intamplat. Intre timp parintii ne-au mai dat 5.000 de euro, sa-i am eu in caz ca ies la pensie anticipat, dar in perioada in care euro era in scadere sotul a decis sa-i schimbe in timp ce eu eram la serviciu si i-a pus la banca pe numele lui, fara sa ma treaca si pe mine la clauze. Acum si-a gasit o ... citeste toata stirea